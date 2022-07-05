ЗСУ вперше застосували самонавідні німецькі снаряди SMArt – який механізм їх дії

Українські військові застосували самонавідні снаряди SMArt, вироблені німецькою компанією GIWS mh. Про це повідомляють на мілітарному телерам-каналі "Новини Збройних сил" і зазначають, що це перше в світі успішне бойове застосування згаданих снарядів.

“SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам”, – уточнюють у повідомленні.