ЗСУ вперше застосували самонавідні німецькі снаряди SMArt – який механізм їх дії

“Після ідентифікації, по цілі відстрілюють ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху”, інформує ZN.ua.

ЗСУ вперше застосували самонавідні німецькі снаряди SMArt – який механізм їх дії
Після ідентифікації, по цілі відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент
© Новини Збройних сил / Telegram-канал

Українські військові застосували самонавідні снаряди SMArt, вироблені німецькою компанією GIWS mh. Про це повідомляють на мілітарному телерам-каналі "Новини Збройних сил" і зазначають, що це перше в світі успішне бойове застосування згаданих снарядів.

“SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам”, – уточнюють у повідомленні.


Оксана Коваль, ZN.ua





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