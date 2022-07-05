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2022-07-05
ЗСУ вперше застосували самонавідні німецькі снаряди SMArt – який механізм їх дії
“Після ідентифікації, по цілі відстрілюють ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху”, інформує
Після ідентифікації, по цілі відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент
Українські військові застосували самонавідні снаряди SMArt, вироблені німецькою компанією GIWS mh. Про це
“SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам”, – уточнюють у повідомленні.
Оксана Коваль, ZN.ua