Японія розширила санкції проти РФ

Зокрема, країна запровадила заборону на імпорт золота з Росії, інформує ZN.ua.

Японія розширила санкції проти РФ
© unsplash/gronemo

Японія розширила санкції проти РФ. Нові обмеження передбачають заборону на імпорт російського золота. Крім цього, японським компаніям буде заборонено надавати РФ послуги з аудиту, консалтингу та бухобліку. Також влада країни внесла до списку санкцій 57 громадян Росії і п'ять фізичних осіб, «причетних до дестабілізації на сході України», повідомляється на сайті Мінфіну Японії.

Санкції стосуються зокрема віцепрем'єра Росії Дмітрія Григоренка, народного артиста РФ Сєргєя Ролдугіна та його дружини, родичів голови ради директорів ПАТ «Северсталь» та ПАТ «Силові машини» Алєксєя Мордашова.

Крім того, під санкції Японії потрапили голова правління АТ «Росгеологія» Сєргєй Горьков, гендиректор ПАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація» Юрій Слюсар, а також 45 російських військовослужбовців.

До списку санкцій Японія внесла і фейкового «голову» окупаційної «адміністрації» Херсонської області Володимира Сальдо та його заступника Кирила Стремоусова і фейкову «голову» окупаційної «адміністрації» Мелітополя Галину Данильченко.

Також Японія запроваджує заборону на експорт товарів для 65 організацій РФ і 25 компаній Білорусі.

Зокрема, під нові санкції потрапили Новосибірський авіаційний завод (НАЗ) ім. В. П. Чкалова, НДІ «Градієнт», Іркутський авіаційний завод, а також Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод ім. Ю. А. Гагаріна.

Серед білоруських компаній - ВАТ «Агат-систем», ЗАТ «Белтехекспорт», Мінський завод колісних тягачів, ТОВ «Оборонні ініціативи», а також Внутрішні війська МВС Білорусі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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