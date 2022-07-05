ЄС поступово звільняється від залежності, що гальмувала політичні рішення проти Путіна — Боррель

ЄС поступово звільняється від залежності, що довго гальмувала політичні рішення проти президента РФ Владіміра Путіна. Запроваджені санкції вже стали болісними для глави Кремля та його спільників, їхній вплив на економіку РФ з часом лише посилюватиметься, заявив високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель у статті для «Європейської правди».

За його словами, до кінця 2022 року ЄС скоротить імпорт російської нафти на 90%. Також блок планує скоротити імпорт газу з РФ .

«Ймовірно, Владімір Путін вважав, що Європа не наважиться запровадити санкції через свою енергетичну залежність від РФ. Це – один з тих значних прорахунків, що їх припустився російський режим», - зазначив Боррель.

Боррель упевнений, що санкції мають потужний вплив на економіку РФ .

Зокрема, це стосується сировинного експорту, а також сфери ВПК РФ , що має вирішальне значення в контексті війни проти України.

За словами дипломата, нафтовидобувна промисловість РФ страждає не лише через відхід іноземних операторів, але й через труднощі, пов’язані з доступом до передових технологій, таких як горизонтальне буріння.

Щодо можливості російської економіки врятуватися за рахунок Китаю, то ця альтернатива насправді є обмеженою, особливо коли йдеться про високотехнологічну продукцію, упевнений Боррель.

Однак, на думку дипломата, ці наслідки навряд чи змусять Путіна змінити його стратегічні розрахунки найближчим часом, оскільки наразі глава Кремля переважно не керується економічною логікою у своїх діях.

«Однак, змушуючи його обирати між гарматами та хлібом з маслом, санкції тримають його у лещатах, що поступово стискаються», - підкреслив Боррель.

Боррель також нагадав про проблеми на світовому енергетичному та продовольчому ринках.

«Ці проблеми не вирішити, приймаючи російський диктат. Цього можна досягти лише якщо вивести війська РФ з України», - наголосив він.

Боррель також зазначив, що зіштовхнувшись із вторгненням РФ в Україну Європа почала переходити від намірів до дій, показуючи, що може відповісти на провокації.

«Оскільки ми не хочемо воювати з Росією, економічні санкції зараз є основою цієї відповіді. Вони вже починають давати ефект, і він зростатиме ще більше – найближчими місяцями», - запевнив Боррель.