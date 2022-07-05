"Втрати замовчуються": з'ясувалося, скільки тисяч росіян "лягло" під Лисичанськом та Сєвєродонецьком

Російські окупанти під час наступу на Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області втратили близько 7 тисяч солдатів.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

«За нашими підрахунками, бригадки три там лягло і кілька танкових батальйонів… Це десь тисяч 7, не менше, може, більше», — повідомив Арестович.

За його словами, такими є дані розвідки, яка «працює, доповідає».

За втратами на полі бою, наголосив Арестович, є й втрати в тилу.

«От тільки за сьогодні 4 великі склади – Торез, Кришталеве, Сніжне, у Донецьку два та на Херсонському ще одне скупчення військ», - повідомив Арестович про удари ЗСУ з «чогось далекобійного та красивого» з якого «дуже точно прилітає».

Арестович також пояснив, що Збройні сили України виконують основне завдання: збереження армії та завдання максимальних втрат противнику.

«Поки супротивник місяцями штурмував два міста на сході всіма силами, західна зброя надходила. Втрати цих зібраних сил катастрофічні… Доповідь про взяття порожніх міст звучить гордо, але втрати вбитими та пораненими у 7000 тисяч осіб особового складу та безліч техніки замовчується», - зазначив радник голови ОП.

Зазначимо, на ранок 5 липня, згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ, втрати окупантів у живій силі склали 36 350 тис. осіб.