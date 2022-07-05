"Втрати замовчуються": з'ясувалося, скільки тисяч росіян "лягло" під Лисичанськом та Сєвєродонецьком

"Втрати замовчуються": з'ясувалося, скільки тисяч росіян "лягло" під Лисичанськом та Сєвєродонецьком

Російські окупанти під час наступу на Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області втратили близько 7 тисяч солдатів.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

«За нашими підрахунками, бригадки три там лягло і кілька танкових батальйонів… Це десь тисяч 7, не менше, може, більше», — повідомив Арестович.

За його словами, такими є дані розвідки, яка «працює, доповідає».

Сєвєродонецьк

За втратами на полі бою, наголосив Арестович, є й втрати в тилу.

«От тільки за сьогодні 4 великі склади – Торез, Кришталеве, Сніжне, у Донецьку два та на Херсонському ще одне скупчення військ», - повідомив Арестович про удари ЗСУ з «чогось далекобійного та красивого» з якого «дуже точно прилітає».

Арестович також пояснив, що Збройні сили України виконують основне завдання: збереження армії та завдання максимальних втрат противнику.

Лисичанськ, Луганська область, війна

«Поки супротивник місяцями штурмував два міста на сході всіма силами, західна зброя надходила. Втрати цих зібраних сил катастрофічні… Доповідь про взяття порожніх міст звучить гордо, але втрати вбитими та пораненими у 7000 тисяч осіб особового складу та безліч техніки замовчується», - зазначив радник голови ОП.

Зазначимо, на ранок 5 липня, згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ, втрати окупантів у живій силі склали 36 350 тис. осіб.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
У Росії кажуть, що більше не проводитимуть обмін полоненимиУ Росії кажуть, що більше не проводитимуть обмін полоненими
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ вдарили по базі росіян у Мелітополі: сотні вбитих та пораненихЗСУ вдарили по базі росіян у Мелітополі: сотні вбитих та поранених
Російський міністр назвав росіян злиднями, які жмуться за кожен рубльРосійський міністр назвав росіян злиднями, які жмуться за кожен рубль
"Нам немає бути діла, що відбувається на тих болотах": боєць ЗСУ пояснив, чому українцям не варто звертати увагу на росіян"Нам немає бути діла, що відбувається на тих болотах": боєць ЗСУ пояснив, чому українцям не варто звертати увагу на росіян
Росіяни активізують авіацію і везуть боєприпаси з окупованого Криму — ОК «Південь»Росіяни активізують авіацію і везуть боєприпаси з окупованого Криму — ОК «Південь»
Росіяни візьмуть оперативну паузу після захоплення Лисичанська — ISWРосіяни візьмуть оперативну паузу після захоплення Лисичанська — ISW
Харківські тероборонівці завдали значних втрат росіянам – СинєгубовХарківські тероборонівці завдали значних втрат росіянам – Синєгубов
СБУ ліквідувала потужний канал незаконної легалізації росіян, які втекли з Росії в УкраїнуСБУ ліквідувала потужний канал незаконної легалізації росіян, які втекли з Росії в Україну
Аналітики ISW спрогнозували, які міста Донбасу наступними атакуватимуть росіяниАналітики ISW спрогнозували, які міста Донбасу наступними атакуватимуть росіяни
ЗСУ "денацифікували" більше 36 тисяч окупантів: свіже зведення втрат РФЗСУ "денацифікували" більше 36 тисяч окупантів: свіже зведення втрат РФ
"Пів ресторану наплювало в каву": пропагандист поскаржився на ставлення до росіян у Європі"Пів ресторану наплювало в каву": пропагандист поскаржився на ставлення до росіян у Європі
Последние новости
Подгружаем последние новости