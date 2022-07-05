Трагедія Бучі повторюється на Херсонщині, місцеві повідомили про ситуацію в області: "Вони тримають людей..."

окупанти, Херсон, російські військові

Російські окупанти продовжують жорстоко поводитись із цивільним населенням України, ситуація, подібна до Бучі на Київщині, зараз повторюється у прифронтових селищах Херсонщини.

Про це розповів херсонський активіст Володимир Молчанов 24 каналу.

За його словами, зараз "Буча" існує на правому березі у прифронтовій смузі в Херсонській області. Росіяни вдаються до тортур, а свої звіртва пояснюють тим, аби нібито не дати українцям спостерігати за ворожим пересуванням.

"Вони тримають людей десь у підвалах. Побачивши когось, хто пересувається, росіяни просто вбивають. Часто з метою пограбування, оскільки в окупантів відсутнє постачання продовольства", – пояснив Молчанов.

Активіст також наголосив, що сучасні російські окупанти гірші за гестапо часів Третього Рейху.

Херсон - Украина

"Це не означає, що вони (гестапівці — ред.) не могли побити людину. Однак якихось таких тортур, звичних для НКВС та сучасних росіян не було. Коли гестапівцям не вдавалось довести причетність до певних злочинів – таких людей просто відпускали. Ніяких вибитих зубів, ампутацій чи загнаних під нігті голок не було", – розповів Молчанов.


Тарас Галушко, politeka.net





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