У Павлограді прогримів потужний вибух - у небо здіймається стовп диму: що відомо

У Павлограді Дніпропетровської області у суботу, 2 липня, пролунав потужний вибух.

Про це місцеві жителі повідомляють у соціальних мережах, інформує Апостроф .

Зокрема, деякі користувачі стверджують, що у Павлограді зафіксовано приліт ворожої ракети, після якої пролунав потужний вибух.

Над населеним пунктом Дніпропетровської області в небо здійнявся густий стовп диму. Громадян закликали не панікувати і дочекатися офіційної інформації від влади, яка б могла прояснити ситуацію.

"Без паніки, оф. інформації поки немає. Хтось повідомляє про збитий літак, хтось про приліт до одного з районів нашого міста...", - написав один із мешканців Павлограда.





Користувачі також встигли припустити, що приліт ворожої ракети зафіксовано на одному із стратегічних заводів міста. Проте підприємство ціле і неушкоджене.

Через якийсь час міська рада Павлограда підтвердила інформацію про приліт російської ракети. За даними місцевої влади, на місці обстрілу вже працюють відповідні відомства. Жителів Павлограда також закликали не публікувати фото та відео з місця прильоту ракети.