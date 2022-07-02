В Міноборони розповіли як шукати зниклих безвісти

В Міноборони України розробили алгоритм дій про визнання особи зниклої безвісти, повідомляє пресслужба відомства. Систему розробили для близьких родичів та членів сім’ї, які розшукують рідних.

«Якщо громадяни не мають інформації про місце перебування родича, то вони можуть звернутися до Національного інформаційного бюро за коротким номером 1648, міським номером (044) 287-81-65 чи заповнити відповідну форму для запитів на сайті nib.gov.ua», - наголошують у військовому відомстві.

Також можна звернутися із заявою про розшук особи, зниклої безвісти до найближчого територіального органу Національної поліції України, надіслати запит поштою, зателефонувати на телефон 102 (цілодобово) або на телефон гарячої лінії (0894) 200-18-67.

«Отримана заява реєструється в журналі Єдиного обліку та вносяться відомості до ЄРДР для здійснення органами Національної поліції досудового розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “зниклий безвісти”, про що протягом 3 днів інформується Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», - інформує Міноборони.

За повідомленням відомства, розшук особи, зниклої безвісти, припиняється не пізніше ніж через три дні з дня встановлення місця перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин, місця поховання чи місцеперебування останків такої особи з повідомленням про це її близьких родичів та членів сім’ї, а також заявника, якщо заявник не є близьким родичем та членом сім’ї.