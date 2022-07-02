"Рішення було прийнято за рік": Шольц видав, як путін готувався до вторгнення в Україну

Президент росії володимир путін прийняв рішення про повномасштабне вторгнення в Україну щонайменше за рік до його початку.

Про це в інтерв'ю CBS розповіді канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він наголосив, що кремлівський диктатор давно планував свій напад на Україну.

Також, відповідаючи на запитання, коли у путіна закінчаться ресурси для продовження війни, Шольц визнав, що цього «ніхто не знає насправді». При цьому німецький канцлер зазначив, що з урахуванням тривалого планування росія, зважаючи на все, готова і до довгої війни.

Шольц наголосив, що у путіна у розпорядженні багато ресурсів для того, щоб продовжувати злочинні удари по Україні.

«Він є лідером дуже великої країни, де живе багато людей, з багатьма коштами, він справді веде цю жорстоку війну і готувався до неї дуже довго. Я думаю, що рішення вести цю війну було ухвалено за рік до її початку або, можливо, раніше, бо він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго», – заявив німецький канцлер.

Водночас, він зазначив, що хоч путін цього і не визнає, росія вже відчула на собі вплив західних санкцій.