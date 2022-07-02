Кулеба і Боррель узгодили позиції перед зустріччю глав МЗС G20

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель провели телефонну розмову. Дипломати узгодили позиції перед зустріччю глав МЗС країн G20, а також обговорили необхідність запровадження сьомого пакету санкцій проти Росії. Про це Кулеба написав у Twitter .

«У нашій сьогоднішній телефонній розмові Жозеп Боррель і я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала кандидатом на вступ в ЄС, і скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обидва згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС проти РФ і працюємо над цим», - повідомив Кулеба.