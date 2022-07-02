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2022-07-02
У Зеленського запустили опитування, яким експертам у сфері економіки ви довіряєте
Офіс Президента Зеленського вирішив спитати бізнес.
© depositphotos/Nomadsoul1
Офіс Президента України Володимира Зеленкого
«Нам дуже важливо почути ваші думки, докладно їх проаналізувати та врахувати за подальшого розвитку економіки держави», - зазначили в ОП.
Відповіді підприємців необхідні для об'єктивної інформації про поточну ситуацію та потреби бізнесу.
Зокрема, серед питань бізнесу пропонується відповісти:
- «Які програми підтримки ви знаєте?"
- «Думці яких економістів, експертів, представників влади з економічного розвитку країни ви довіряєте найбільше?»
Лія Ільченко, ZN.ua