У Зеленського запустили опитування, яким експертам у сфері економіки ви довіряєте

Офіс Президента України Володимира Зеленкого запускає опитування представників українського бізнесу.

«Нам дуже важливо почути ваші думки, докладно їх проаналізувати та врахувати за подальшого розвитку економіки держави», - зазначили в ОП.

Відповіді підприємців необхідні для об'єктивної інформації про поточну ситуацію та потреби бізнесу.

Зокрема, серед питань бізнесу пропонується відповісти: