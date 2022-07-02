У Зеленського запустили опитування, яким експертам у сфері економіки ви довіряєте

Офіс Президента Зеленського вирішив спитати бізнес.

У Зеленського запустили опитування, яким експертам у сфері економіки ви довіряєте
© depositphotos/Nomadsoul1

Офіс Президента України Володимира Зеленкого запускає опитування представників українського бізнесу.

«Нам дуже важливо почути ваші думки, докладно їх проаналізувати та врахувати за подальшого розвитку економіки держави», - зазначили в ОП.

Відповіді підприємців необхідні для об'єктивної інформації про поточну ситуацію та потреби бізнесу.

Зокрема, серед питань бізнесу пропонується відповісти:

  • «Які програми підтримки ви знаєте?"
  • «Думці яких економістів, експертів, представників влади з економічного розвитку країни ви довіряєте найбільше?»


Лія Ільченко, ZN.ua





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