Суми і Львів готуються дати відсіч ворогу: мери розповіли про зміцнення оборони

На Сумщині вважають можливим новий наступ росіян, на Львівщині – втягування у війну Білорусі, інформує ZN.ua.

Суми і Львів готуються дати відсіч ворогу: мери розповіли про зміцнення оборони
© Фото: Держприкордонслужба України

У Сумах проводяться роботи з підвищення обороноздатності міста, встановлюються нові захисні споруди, повідомив мер Олександр Лисенко.

За його словами, це потрібно, аби захистити місто у випадку спроби росіян знову захопити обласний центр.

«Зараз ми завершуємо встановлення всіх конструкцій, завершуємо облаштування інженерних споруд, фортифікаційних споруд. Їх буде ще більше. Габіони (просторові сітчасті конструкції, заповнені сипучими матеріалами – ред.) – це тільки частина тих споруд, які повинні бути, вони встановлюються на території міста, за периметром міста, будуть встановлюватися на території громади, старостинських округів. Будуть також деякі споруди, це будуть не тільки блокпости, це також укріпрайони навколо міста, цим займається уся область», - повідомив він в етері національного телемарафону.

У планах місцевої влади – облаштувати оборону таким чином, щоб «зустрічати ворога далі від міста».

Тим часом мер Львова Андрій Садовий зібрав 2 липня оперативну нараду за участі військового та цивільного керівництва міста, на якій обговорювалося питання оборони міста на випадок ескалації з боку Білорусі.

«Ситуація на білорусько-українському кордоні є непередбачуваною і в цьому її найбільша складність», - пише Садовий у Facebook.

У кожному районі Львова буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони, можливе формування резервних добробатів з працівників міської ради та комунальних підприємств.

«Поки ми не будемо переводити їх на цілодобове чергування. Але це рішення може змінитись у будь-який момент», - додав мер.

У місті формують стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання та готуються до зими, аби мати можливість обігріву без газу.

«Це загальні підсумки, якими можу поділитись. Важливо, щоб львів’яни знали, що місто в безпеці, а ворог не мав достатньо інформації для здійснення провокацій», - підсумував він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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