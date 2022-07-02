На сході України ЗСУ знищили склад із боєприпасами окупантів

Збройні сили України оприлюднили відео, як вибухнув склад боєприпасів Військових РФ в одному із регіонів на сході України, інформують Сухопутні війська України у Facebook.

"Вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України" - йдеться в повідомленні.

Військові не уточнили точного місця.

Українські захисники влучним ударом знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1», вартістю у 15 мільйонів доларів.

Також українські військові опублікували відео «зустрічі» ЗСУ з російським зенітним ракетно-гарматним комплексом «Панцир-С1».