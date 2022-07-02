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2022-07-02
На сході України ЗСУ знищили склад із боєприпасами окупантів
Українські військові не уточнили точної дати і місця.
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Збройні сили України оприлюднили відео, як вибухнув склад боєприпасів Військових РФ в одному із регіонів на сході України, інформують Сухопутні війська України у
"Вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України" - йдеться в повідомленні.
Військові не уточнили точного місця.
Українські захисники влучним ударом знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1», вартістю у 15 мільйонів доларів.
Також українські військові опублікували відео «зустрічі» ЗСУ з російським зенітним ракетно-гарматним комплексом «Панцир-С1».
Анна Конюченко, ZN.ua