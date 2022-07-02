Українські партизани перетворюють життя окупантів Херсонщини на фільм жахів
Через постійні побоювання за власні життя та здоров’я ті змушені вживати посилених заходів захисту, інформує
Українські партизани чинять окупантам Херсонщини і їхнім посіпакам тотальний спротив, через це керівництво загарбників змушене носити бронежилети та пересуватися у броньованих машинах із охороною, повідомляє Центр національного спротиву.
«За нашими даними, російські окупанти та колаборанти бояться опору місцевого населення, який наростає у Херсонській області. Більшість зрадників не з’являються на людях, а пересуваються виключно в оточенні російських охоронців», -
Загарбники і колаборанти, яким вдалося вижити після замахів на життя, переважно лікуються в раніше окупованому росіянам Криму, адже не довіряють місцевим лікарям.