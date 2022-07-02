Українські партизани перетворюють життя окупантів Херсонщини на фільм жахів

Через постійні побоювання за власні життя та здоров’я ті змушені вживати посилених заходів захисту, інформує ZN.ua.

Українські партизани перетворюють життя окупантів Херсонщини на фільм жахів
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Українські партизани чинять окупантам Херсонщини і їхнім посіпакам тотальний спротив, через це керівництво загарбників змушене носити бронежилети та пересуватися у броньованих машинах із охороною, повідомляє Центр національного спротиву.

«За нашими даними, російські окупанти та колаборанти бояться опору місцевого населення, який наростає у Херсонській області. Більшість зрадників не з’являються на людях, а пересуваються виключно в оточенні російських охоронців», - йдеться у повідомленні.

Загарбники і колаборанти, яким вдалося вижити після замахів на життя, переважно лікуються в раніше окупованому росіянам Криму, адже не довіряють місцевим лікарям.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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