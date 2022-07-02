Що робити, якщо людина потрапила у полон — інструкція

Якщо людина потрапила у полон — потрібно зробити два кроки. Близькі родичі та члени родини полоненого можуть повідомити про ситуацію у відповідні органи, а потім звернутися у міжнародні організації. Інформаційне агентство Міністерства оборони України «Армія Inform» опублікувало алгоритм дій.

Крок 1

По-перше, для отримання або надання інформації громадяни можуть звернутися до Об’єднаного Центру з пошуку та звільнення полонених, який працює при СБУ , інформує ZN.ua .

Зокрема, це можна зробити за телефонами +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01 або надіславши відповідний запит на електронну пошту united.centre.ssu@gmail.com.

З відповідними запитами також можна звернутися до Національного інформаційного бюро, за телефоном гарячої лінії 1648 або за міським номером (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону). Крім того, є варіант звернення на електронну пошту, яка розміщена на сайті Бюро nib.gov.ua.

Також розшуком полонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, де за номером телефону (044) 428-62-74 можна отримати необхідну інформацію. Можна надіслати і електронний запит на адресу contact@gur.gov.ua.

Дізнатися про те, що людина потрапила у полон можна за телефоном довіри МВС: +38 089-420-18-66.

Крім того, можна звернутися із відповідною заявою до найближчого територіального органу Національної поліції України, надіславши запит поштою або зателефонувавши за номером 102 (цілодобово) або на гарячу лінію (0894) 200-18-67.

Отриману заяву реєструють у журналі Єдиного обліку та вносять відомості до ЄРДР для здійснення органами Національної поліції досудового розслідування за ст. 110 Кримінального кодексу України з приміткою «знаходиться в полоні, 437 або 438 КК України».

Крок 2