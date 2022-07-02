У Маріуполі набирає обертів спротив місцевого населення, окупанти почали нову хвилю перевірок та «фільтрації»

По Маріупольському району триває хвиля обшуків.

У Маріуполі набирає обертів спротив місцевого населення, окупанти почали нову хвилю перевірок та «фільтрації»
© t.me/polkazov

У Маріуполі російські загарбники посилили перевірки та «фільтрацію» через спротив місцевого населення. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, спротив населення в Маріуполі повільно, але набирає обертів. Настільки, що російські окупанти почали чергову хвилю перевірок та «фільтрації».

Зокрема, при в’їзді з Запорізької області в Маріуполь навіть ті, хто вже пройшов «фільтрацію» змушені йти на додатковий допит ФСБ.

Також Андрющенко повідомляє, що по Маріупольському району триває хвиля обшуків та перевірок, а з наступного тижня окупанти планують взятися за сам Маріуполь.

«Марно. Треба змиритись, що Маріуполь – українське місто, де першим сходить сонце над Азовом, не прийняло окупацію», - наголосив Андрющенко.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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