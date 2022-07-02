Ситуація в окупованому Херсоні різко змінилася, партизани активізувалися: що відбувається в області

Ситуація в окупованому Херсоні різко змінилася, партизани активізувалися: що відбувається в області

У США вважають, що росія не має достатньо сил, щоб контролювати окуповану Херсонщину, а спроби вбивств колаборантів протягом останніх тижнів свідчать про зростання руху опору на півдні України.

Про це пише видання CNN із посиланням на американських чиновників.

"Хоча поки що йдеться лише про кілька окремих інцидентів у місті Херсон, американські посадовці кажуть, що опір може перерости у більш широку боротьбу, що стане серйозною проблемою для здатності росії контролювати нещодавно захоплену територію по Україні", — повідомляють американські журналісти.

Так, один американський чиновник заявив, що рф не має достатньо сил для утримання територій на півдні України, особливо після виведення частини окупаційних військ із цього регіону для підкріплення наступу рф на Донбасі. Інший посадовець США додав, що перекидання російських сил, ймовірно, надало українським партизанам нові можливості для нападу на місцевих колаборантів.

Херсон - Украина

Також повідомляється, що українські захисники проводять обмежені контратаки поблизу Херсона, що лише посилює напруження серед російсько-окупаційних сил у цьому регіоні.

Відзначимо, 18 червня під час вибуху поранення дістав так званий «глава херсонського управління служби виконання покарань» Євген Соболєв.

24 червня в результаті підриву автомобіля помер інший колаборант, так званий «начальник управління сім'ї, молоді та спорту регіону» Дмитро Савлученко.

26 червня у тимчасово окупованій Каховці згорів автомобіль так званої «начальниці відділу освіти» Ірини Махньової.

окупанти, Херсон, російські військові


Тарас Галушко, politeka.net





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