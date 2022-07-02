Окупанти обстріляли Харківську область: четверо людей постраждали

Вранці війська РФ влучили ракетами по Немишлянському району Харкова, інформує ZN.ua.

Окупанти обстріляли Харківську область: четверо людей постраждали
© Getty Images

У суботу, 2 липня, війська РФ завдали ракетних ударів по Немишлянському району Харкова, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 4 ранку окупанти віроломно влучили ракетами по Немишлянському району. На місці працюють правоохоронці. На щастя, постраждалих немає", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Внаслідок обстрілу Харківської області дістали поранення чотири мирних жителя області (дві людини в Ізюмському районі, і по одному в Харківському і в Лозівському районах).

Російські війська обстрілювали населені пункти Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Лозівського районів області.

Пошкоджено приватні будинки і господарські будівлі.


Анна Конюченко, ZN.ua





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