Окупанти влаштували між собою перестрілку в Токмаку: є загиблі та поранені, подробиці

У тимчасово захопленому Токмаку між військовими рф виник конфлікт, який закінчився стріляниною.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

«Поблизу населеного пункту Токмак, що тимчасово окупований ворогом, відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями рф, він переріс у збройну сутичку, у результаті якої загинуло 4 та отримали поранення близько 10 окупантів», - йдеться у дописі.

Також зазначається, що протягом минулої доби ворог здійснив 31 обстріл позицій українських захисників, застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Надійшло 30 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими військами.