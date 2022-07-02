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2022-07-02
Війська РФ випустили 12 ракет по Миколаєві: пошкоджено портову інфраструктуру
Українські сили ППО збили одну ракету.
© Мер Миколаєва Олександр СєнкевичTelegram
У п'ятницю, 1 липня, російські війська випустили 12 крилатих ракет по Миколаєву. Обстріляно портову інфраструктуру та приватні підприємства. Серед них, виробництво парфумів та вапна, зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у
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Анна Конюченко, ZN.ua