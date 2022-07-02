Війська РФ випустили 12 ракет по Миколаєві: пошкоджено портову інфраструктуру

У п'ятницю, 1 липня, російські війська випустили 12 крилатих ракет по Миколаєву. Обстріляно портову інфраструктуру та приватні підприємства. Серед них, виробництво парфумів та вапна, зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

За інформацією військової комендатури оборони міста, одну з ракет РФ було збито.

Війська РФ обстрілювали Миколаївський та Баштанський райони.

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Внаслідок обстрілу села Білозірка пошкоджено будинок, загинула одна людина.