Війська РФ випустили 12 ракет по Миколаєві: пошкоджено портову інфраструктуру

Українські сили ППО збили одну ракету.

Війська РФ випустили 12 ракет по Миколаєві: пошкоджено портову інфраструктуру
© Мер Миколаєва Олександр СєнкевичTelegram

У п'ятницю, 1 липня, російські війська випустили 12 крилатих ракет по Миколаєву. Обстріляно портову інфраструктуру та приватні підприємства. Серед них, виробництво парфумів та вапна, зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

За інформацією військової комендатури оборони міста, одну з ракет РФ було збито.

Війська РФ обстрілювали Миколаївський та Баштанський райони.

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Внаслідок обстрілу села Білозірка пошкоджено будинок, загинула одна людина.


Анна Конюченко, ZN.ua





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