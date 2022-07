РФ використовує застарілі ракети через дефіцит більш точної зброї — британська розвідка

У Росії дефіцит більш точної сучасної зброї, тому вона використовує протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак, вважає Міноборони Британії.

За словами британської розвідки, російські війська продовжують досягати незначного просування в околицях Лисичанська, завдаючи авіаційних та артилерійських ударів. Ймовірно, українські захисники продовжують блокувати російські сили на південно-східній околиці міста.

«Росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак, ймовірно, через скорочення запасів більш точної сучасної зброї», - зазначає Міноборони Британії.

«Аналіз записів із камер відеоспостереження показує, що ракета, яка влучила в ТЦ Кременчука 27 червня 2022 року, ймовірно, була Х-32. Це модернізована версія ракети радянських часів — Х-22», - пише британська розвідка.

Повідомляється, що наступні удари 30 червня по Одеській області, ймовірно, були завдані ракетами Х-22. Ця зброя ще менш досконала і непридатна для високоточних ударів, тому неодноразово призводила до жертв серед цивільного населення протягом останніх тижнів.