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2022-07-02
Ворог намагається оточити ЗСУ на Донбасі: карта війни в Україні станом на 2 липня
У суботу, 2 липня, російські окупанти захопили населений пункт Шипилівка у Попаснянському районі Луганської області. Противник продовжує наступ на північ і захід від Лисичанська.
Про це повідомляєUkraine War Map, опублікувавши відповідну карту бойових дій в Україні у Тwitter, інформує
Зазначається, що у разі захоплення російськими окупаційними військами Білогорівки та Золотарівки, перекриється останній шлях до Сіверська для всіх Збройних Сил України, які залишилися на Лисичанському виступі.
Фото: twitter.com/War_Mapper
Фото: twitter.com/War_Mapper
Катерина Глянько, Апостроф