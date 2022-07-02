Ворог намагається оточити ЗСУ на Донбасі: карта війни в Україні станом на 2 липня

У суботу, 2 липня, російські окупанти захопили населений пункт Шипилівка у Попаснянському районі Луганської області. Противник продовжує наступ на північ і захід від Лисичанська.

Про це повідомляєUkraine War Map, опублікувавши відповідну карту бойових дій в Україні у Тwitter, інформує Апостроф .

Зазначається, що у разі захоплення російськими окупаційними військами Білогорівки та Золотарівки, перекриється останній шлях до Сіверська для всіх Збройних Сил України, які залишилися на Лисичанському виступі.

Фото: twitter.com/War_Mapper

Фото: twitter.com/War_Mapper