Вчителям в окупації погрожують відібрати дім у випадку відмови співпраці з ворогом – The Guardian

Цей крок ставить багатьох із вчителів у скрутне становище. Якщо вони не підпишуть, вони втратять роботу поставлять себе під ризик помсти з боку російських військ. Якщо підпишуть, є ризик звинувачень з боку української влади, яка розглядає навчання за російською програмою як форму колабораціонізму з ворогом, пише The Guardian.

Видання поспілкувалося з вчителями в окупованих Росією частинах південного сходу України, імена яких з міркувань безпеки не можуть бути розкриті. Вони розповіли, що приблизно в середині червня новопризначена місцева влада повідомила їм, що вони повинні до 21 липня або підписати документ, який засвідчує їхню готовність навчати за російською шкільною програмою, або піти у відставку, причому багатьом з них погрожували виселити з їхніх будинків.