Вчителям в окупації погрожують відібрати дім у випадку відмови співпраці з ворогом – The Guardian

Москва зобов’язала українських вчителів на окупованих територіях протягом кількох тижнів підписати документ про готовність перейти на навчання за російською шкільною програмою, інформує ZN.ua.

Вчителям в окупації погрожують відібрати дім у випадку відмови співпраці з ворогом – The Guardian
У програмі з літератури твори більшості українських письменників, швидше за все, зникнуть, тоді як російська навчальна програма з історії стала більш політизованою
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Цей крок ставить багатьох із вчителів у скрутне становище. Якщо вони не підпишуть, вони втратять роботу поставлять себе під ризик помсти з боку російських військ. Якщо підпишуть, є ризик звинувачень з боку української влади, яка розглядає навчання за російською програмою як форму колабораціонізму з ворогом, пише The Guardian.

Видання поспілкувалося з вчителями в окупованих Росією частинах південного сходу України, імена яких з міркувань безпеки не можуть бути розкриті. Вони розповіли, що приблизно в середині червня новопризначена місцева влада повідомила їм, що вони повинні до 21 липня або підписати документ, який засвідчує їхню готовність навчати за російською шкільною програмою, або піти у відставку, причому багатьом з них погрожували виселити з їхніх будинків.


Оксана Коваль, ZN.ua





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