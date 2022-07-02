ЗСУ мають успіх у застосуванні HIMARS, їм вдається знищувати командні пункти росіян — Пентагон

Американські військові відзначають ефективність роботи українських колег, інформує ZN.ua.

ЗСУ мають успіх у застосуванні HIMARS, їм вдається знищувати командні пункти росіян — Пентагон
© The Denver Post

ЗСУ успішно використовують реактивні системи залпового вогню HIMARS у протистоянні з Росією, знищуючи командні пункти ворога. США налаштовані надати Україні ще більше боєприпасів для РСЗВ, а також працюють над пошуком інших озброєнь у рамках військової допомоги. Про це повідомляє CNN, посилаючись на представника Пентагону.

За інформацією видання, в Міноборони США відбувся спеціальний закритий брифінг для ЗМІ, де обговорювалася війна України проти Росії. Один з високопоставлених військових (ім’я не називається) відзначив, що ЗСУ досить вдало використовують надану Заходом зброю.

«Українські збройні сили досягли значних успіхів у використання систем HIMARS, вражаючи ворожі командні пункти. Українці тепер можуть ретельніше вибирати цілі, які підриватимуть сили Росії, і знищувати їх систематичніше, ніж тоді, коли воювати доводилося артилерійськими системами меншої дальності», – заявив чиновник Пентагону.

Крім того, на брифінгу обговорювалося питання надання Україні двох батарей систем ППО NASAMS, щоб допомогти ЗСУ перейти на західне озброєння. Одна батарея складається із 9 пускових установок. Також американські військові відзначили роботу українських захисників на острові Зміїний. У Пентагоні вважають, що звільнення острова суттєво спростить оборону Одеської області, яка неодноразово страждала від ракетних ударів росіян з моря.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Я негайно вимагатиму від Зеленського почати дискусію з сепаратистами — Макрон Путіну напередодні повномасштабного вторгненняЯ негайно вимагатиму від Зеленського почати дискусію з сепаратистами — Макрон Путіну напередодні повномасштабного вторгнення
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ відбили одразу два масованих наступи окупантів, росіянам довелося відступити: перші подробиціЗСУ відбили одразу два масованих наступи окупантів, росіянам довелося відступити: перші подробиці
"Керівництво видає за "загублених": Резніков розкрив свіжі дані щодо втрат росіян"Керівництво видає за "загублених": Резніков розкрив свіжі дані щодо втрат росіян
Ні про який "жест доброї волі" мова не йде: у Британії пояснили, чому росіяни залишили ЗміїнийНі про який "жест доброї волі" мова не йде: у Британії пояснили, чому росіяни залишили Зміїний
Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів. В одній з громад 17 «прильотів»Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів. В одній з громад 17 «прильотів»
В Україні почав діяти жорсткий закон щодо росіян: що змінилося з 1 липняВ Україні почав діяти жорсткий закон щодо росіян: що змінилося з 1 липня
Росіяни вночі обстріляли Дніпропетровську область: в ОВА розповіли деталіРосіяни вночі обстріляли Дніпропетровську область: в ОВА розповіли деталі
Всі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську – ГенштабВсі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську – Генштаб
Пентагон розглядає пропозиції стосовно виробництва озброєнь для України — CNNПентагон розглядає пропозиції стосовно виробництва озброєнь для України — CNN
ЗСУ на Херсонщині двома гелікоптерами знищили 35 росіянЗСУ на Херсонщині двома гелікоптерами знищили 35 росіян
Focus: Україні доводиться допускати дрібні успіхи армії Путіна, щоб перемогти у війніFocus: Україні доводиться допускати дрібні успіхи армії Путіна, щоб перемогти у війні
Последние новости
Подгружаем последние новости