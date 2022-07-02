ЗСУ мають успіх у застосуванні HIMARS, їм вдається знищувати командні пункти росіян — Пентагон

ЗСУ успішно використовують реактивні системи залпового вогню HIMARS у протистоянні з Росією, знищуючи командні пункти ворога. США налаштовані надати Україні ще більше боєприпасів для РСЗВ, а також працюють над пошуком інших озброєнь у рамках військової допомоги. Про це повідомляє CNN , посилаючись на представника Пентагону.

За інформацією видання, в Міноборони США відбувся спеціальний закритий брифінг для ЗМІ, де обговорювалася війна України проти Росії. Один з високопоставлених військових (ім’я не називається) відзначив, що ЗСУ досить вдало використовують надану Заходом зброю.

«Українські збройні сили досягли значних успіхів у використання систем HIMARS, вражаючи ворожі командні пункти. Українці тепер можуть ретельніше вибирати цілі, які підриватимуть сили Росії, і знищувати їх систематичніше, ніж тоді, коли воювати доводилося артилерійськими системами меншої дальності», – заявив чиновник Пентагону.

Крім того, на брифінгу обговорювалося питання надання Україні двох батарей систем ППО NASAMS, щоб допомогти ЗСУ перейти на західне озброєння. Одна батарея складається із 9 пускових установок. Також американські військові відзначили роботу українських захисників на острові Зміїний. У Пентагоні вважають, що звільнення острова суттєво спростить оборону Одеської області, яка неодноразово страждала від ракетних ударів росіян з моря.