"Розуміють, що туди не дійдуть": експерт пояснив, які цілі стоять перед російськими військовими

окупанти, російські солдати, російські війська

Російські військові в Україні залишають дві головні цілі для захоплення.

Про те, як позначиться втрата Зміїного острова на ситуації в російській армії, розповів військовий експерт Андрій Савченко в інтерв'ю «Апострофу». Він вважає, що ніхто із російського командування не буде покараний за повернення Зміїного острова під контроль України.

Експерт нагадав, що важливі зміни у керівництві путінської армії зробили буквально минулого тижня: командування Південним військовим округом передали від генерала Дворнікова, який не виконав поставлених завдань на Сході, доГеннадія Жидка.

окупанти, російські солдати, російські війська

На думку Савченка, саме Рідко відповідальний за перехід російської армії до тактики ракетного терору.

«Щойно пішли ракетні масовані удари по наших мирних населених пунктах, містах, центрах – це вже робота нового командувача Південного військового округу. Він ухвалює рішення про завдання ракетних ударів. Він затверджує ці рішення», – розповів експерт.

Він також наголосив, що зараз окупанти розглядають своїм першорядним завданням захоплення всіх територій Донецької та Луганської області.

Сєвєродонецьк, обстріл, війна

«Вони Одеську та Миколаївську область давно втратили, і вони розуміють, що туди не дійдуть. Нині вони ставлять завдання, які ставили на самому початку. Це Луганщина та Донбасу. І, на жаль, вони намагаються повністю окупувати та утримати Херсонщину. Звичайно, питання ще є на Запоріжжі. Вони також там багато захопили територій», - зазначив Савченко.

Він підкреслив, що українські бійці ефективно протистоять окупантам, а звільнення Зміїного дозволить їм направити частину сил, що звільнилися під Херсон.


Дарья Волкова, politeka.net





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