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2022-07-02
Війська РФ за день випустили по Сумській області більше 270 мін, ракет і снарядів
Унаслідок обстрілів було поранено 64-річну жінку та зруйновано кілька житлових будинків, інформує
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Від 9-ї ранку 1 липня російські окупанти випустили по території Сумської області понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у
Він розповів, що протягом дня ворожа армія обстріляла Білопільську, Новослобідську, Шалигінську, Есманьську, Великописарівську, Глухівську й Краснопільську громади.
Унаслідок атаки РФ у Шалигінській громаді постраждала 64-річна жінка, яка в момент початку обстрілу працювала на городі. Вона отримала поранення від уламку снаряду.
Максим Царук, ZN.ua