Війська РФ за день випустили по Сумській області більше 270 мін, ракет і снарядів

Від 9-ї ранку 1 липня російські окупанти випустили по території Сумської області понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram .

Він розповів, що протягом дня ворожа армія обстріляла Білопільську, Новослобідську, Шалигінську, Есманьську, Великописарівську, Глухівську й Краснопільську громади.