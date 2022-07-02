Війська РФ за день випустили по Сумській області більше 270 мін, ракет і снарядів

Унаслідок обстрілів було поранено 64-річну жінку та зруйновано кілька житлових будинків, інформує ZN.ua.

Війська РФ за день випустили по Сумській області більше 270 мін, ракет і снарядів
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Від 9-ї ранку 1 липня російські окупанти випустили по території Сумської області понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Він розповів, що протягом дня ворожа армія обстріляла Білопільську, Новослобідську, Шалигінську, Есманьську, Великописарівську, Глухівську й Краснопільську громади.

Унаслідок атаки РФ у Шалигінській громаді постраждала 64-річна жінка, яка в момент початку обстрілу працювала на городі. Вона отримала поранення від уламку снаряду.


Максим Царук, ZN.ua





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