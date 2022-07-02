Канада не відмовлятиметься від участі в саміті G20 через Путіна

Путіна запросили на саміт у квітні.

Канада не відмовлятиметься від участі в саміті G20 через Путіна
© Doug Peters/G7 Cornwall 2021/flickr

Канада не відмовиться від саміту G20 на Балі у листопаді, незважаючи на можливу участь Владіміра Путіна, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Ми очікуємо, що Канада та всі члени G7 будуть на G20», - відповів Трюдо на запитання, чи візьме Оттава участь у зборах, якщо Путін також буде присутнім.

«Це надто важлива розмова про світову економіку. Дуже важливо, щоб ми були там, щоб протидіяти голосу та брехні, яку Росія, можливо, висуватиме. До цього ще кілька місяців, і все може статися", - додав він.

У G7 також входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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