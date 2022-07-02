Кулеба закликав партнерів дати Україні ПРО після ракетного обстрілу Одещини

Західні країни можуть урятувати життя багатьох українців, інформує ZN.ua.

Кулеба закликав партнерів дати Україні ПРО після ракетного обстрілу Одещини
© Офіс президента

Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав західних партнерів забезпечити Україну сучасними системами ПРО для того, щоб захищатися від таких ударів, як на Одещині в ніч проти 1 липня. Про це він повідомив у Twitter.

«Терористична держава Росія продовжує війну проти мирного населення, завдаючи нічних ракетних ударів по Одеській області, внаслідок чого гинуть десятки людей, у тому числі діти. Закликаю партнерів якнайшвидше забезпечити Україну сучасними системами ПРО. Допоможіть нам врятувати життя та покласти край цій війні», - зазначив він.

Terrorist state Russia continues його війна проти civilians with overnight missile strikes on Odesa region killing dozens, including children. I urge partners to provide Ukraine з modern missile defense systems as soon as possible. Help us save lives and put an end to this war. pic.twitter.com/SQP6UUkNlf

- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2022


Оксана Лебедина, ZN.ua





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