Кулеба закликав партнерів дати Україні ПРО після ракетного обстрілу Одещини

Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав західних партнерів забезпечити Україну сучасними системами ПРО для того, щоб захищатися від таких ударів, як на Одещині в ніч проти 1 липня. Про це він повідомив у Twitter .

«Терористична держава Росія продовжує війну проти мирного населення, завдаючи нічних ракетних ударів по Одеській області, внаслідок чого гинуть десятки людей, у тому числі діти. Закликаю партнерів якнайшвидше забезпечити Україну сучасними системами ПРО. Допоможіть нам врятувати життя та покласти край цій війні», - зазначив він.