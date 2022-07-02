Туреччина готує телефонні переговори Зеленського та Путіна

Туреччина готує телефонні переговори президента України Володимира Зеленського та глави РФ Володимира Путіна. Про це сказав турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган у бесіді з журналістами після п'ятничної молитви у Стамбулі, пише Anadolu .

"Контакти щодо організації нових телефонних переговорів з президентами Росії та України продовжуються", - заявив Ердоган.

Ердоган також зазначив, що Туреччина продовжує докладати дипломатичних зусиль щодо припинення війни в Україні.

У свою чергу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про те, що жодних домовленостей щодо зустрічі Зеленського та Путіна наразі немає.

«Щодо Туреччини. Наразі жодних переговорів, домовленостей про зустріч Президента України та президента Росії не ведеться, ми про такі сигнали не чули», - сказав керівник ВП, передає " Укрінформ ".

Для переговорів президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна спочатку потрібно, щоб до процесу повернулися команди переговорників із Москви та Києва. Нещодавно радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес відновиться тоді, коли російські війська повернуться на позиції, які вони обіймали до 24 лютого.

Україна призупинила переговорний процес щодо мирного врегулювання 17 травня.