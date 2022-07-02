Туреччина готує телефонні переговори Зеленського та Путіна

У Зеленського про подібні сигнали не знають.

Туреччина готує телефонні переговори Зеленського та Путіна
© Recep Tayyip Erdo?an / Facebook

Туреччина готує телефонні переговори президента України Володимира Зеленського та глави РФ Володимира Путіна. Про це сказав турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган у бесіді з журналістами після п'ятничної молитви у Стамбулі, пише Anadolu.

"Контакти щодо організації нових телефонних переговорів з президентами Росії та України продовжуються", - заявив Ердоган.

Ердоган також зазначив, що Туреччина продовжує докладати дипломатичних зусиль щодо припинення війни в Україні.

У свою чергу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про те, що жодних домовленостей щодо зустрічі Зеленського та Путіна наразі немає.

«Щодо Туреччини. Наразі жодних переговорів, домовленостей про зустріч Президента України та президента Росії не ведеться, ми про такі сигнали не чули», - сказав керівник ВП, передає " Укрінформ ".

Для переговорів президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна спочатку потрібно, щоб до процесу повернулися команди переговорників із Москви та Києва. Нещодавно радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес відновиться тоді, коли російські війська повернуться на позиції, які вони обіймали до 24 лютого.

Україна призупинила переговорний процес щодо мирного врегулювання 17 травня.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Я негайно вимагатиму від Зеленського почати дискусію з сепаратистами — Макрон Путіну напередодні повномасштабного вторгненняЯ негайно вимагатиму від Зеленського почати дискусію з сепаратистами — Макрон Путіну напередодні повномасштабного вторгнення
Блок рекламы


Похожие новости
Кремль готує мобілізацію російської економіки та промисловості — аналітики ISWКремль готує мобілізацію російської економіки та промисловості — аналітики ISW
РФ обкрадає Україну: готується масштабна крадіжка електроенергіїРФ обкрадає Україну: готується масштабна крадіжка електроенергії
Канада не відмовлятиметься від участі в саміті G20 через ПутінаКанада не відмовлятиметься від участі в саміті G20 через Путіна
У Путіна знову брешуть: Пєсков прокоментував ракетний удар по ОдещиніУ Путіна знову брешуть: Пєсков прокоментував ракетний удар по Одещині
"Який же він чмоня": путіна залишили без урочистої зустрічі останні союзники, кадри"Який же він чмоня": путіна залишили без урочистої зустрічі останні союзники, кадри
З цього моменту почнеться крах: Піонтковський назвав українське місто, яке здатне зруйнувати режим путінаЗ цього моменту почнеться крах: Піонтковський назвав українське місто, яке здатне зруйнувати режим путіна
"Він отримує саме те, чого не хотів": Байден влучно осадив путіна"Він отримує саме те, чого не хотів": Байден влучно осадив путіна
Президент Індонезії переказав Путіну послання від Зеленського — в ОП говорять що нічого не передавалиПрезидент Індонезії переказав Путіну послання від Зеленського — в ОП говорять що нічого не передавали
До жодних серйозних переговорів Кремль все ще не готовий, - Іван Преображенський про брехливість заяв путінаДо жодних серйозних переговорів Кремль все ще не готовий, - Іван Преображенський про брехливість заяв путіна
Лукашенко збирається пережити путіна: Піонтковський пояснив тактику президента Білорусі з приводу УкраїниЛукашенко збирається пережити путіна: Піонтковський пояснив тактику президента Білорусі з приводу України
Последние новости
Подгружаем последние новости