ЗСУ зачистили від ворога селище на Херсонщині: жителі розповіли про звірячу жорстокість бурятів

Українські військові провели успішний наступ на Херсонщині, звільнивши селище Потьомкіне. У речах мертвих російських окупантів знайшли цінні речі, які нелюди силоміць відібрали в українців.

Про це поінформувало оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

У повідомленні йдеться про те, що військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригади ЗСУ провели успішний наступ і звільнили селище Потьомкіне, при цьому відбили кілька контратак окупантів, знищили загарбницькі БМП і танки, а також "зловили" одного "Тигра".

"Під час зачистки населеного пункту наші військовослужбовці знайшли у речах мертвих російських десантників цінні речі, які вони силою відібрали в українських громадян. Це золоті та срібні каблучки, ланцюжки та сережки, ювілейні монети та годинники. Мешканці Потьомкіного зізнавалися, що окупанти викрадали їхні цінні речі з нелюдською жорстокістю, особливо відзначалися буряти. Після звільнення селища від злочинців-рашистів, місцеве населення з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Золото та срібло передадуть на церкву до Київського патріархату", - поділилися деталями українські військові.

Повідомляється також, що випадки мародерства - звичайна поведінка солдата країни-окупанта. Рашисти вбивають і викрадають на полі бою та у захоплених населених пунктах речі, які знаходяться при вбитих чи поранених, а також забирають власність мирного місцевого населення.