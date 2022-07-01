Росія вже випустила по Україні близько трьох тисяч ракет

Держава-терорист знищує цивільні об'єкти і мирних людей, інформує ZN.ua.

Росія вже випустила по Україні близько трьох тисяч ракет
© НикВести

За чотири місяці повномасштабної війни Росії проти України ворог застосував близько трьох тисяч ракет, про це повідомив Володимир Зеленський на спільній з прем`єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре пресконференції у Києві.

Президент України переконаний, що така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення партнерів щодо надання Україні оборонної підтримки.

«Перш за все — це оборонна підтримка. Жодна держава у світі не повинна залишатися наодинці, коли є таке зло, коли воно існує», - підкреслив Зеленський.

Він також нагадав, що сьогодні вночі російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару по житловому будинку в Одеській області у селищі Сергіївка. Як відомо, внаслідок дій агресора загинула вже щонайменше 21 людина, зокрема двоє дітей. Ще понад 30 людей поранені.

«Це не одиночний удар, і це не випадковість, як щоденно говорить у масмедіа Російська Федерація. Це — цілеспрямований терор Росії проти наших міст і селищ, наших людей, дорослих і дітей», — наголосив глава держави.

Він підкреслив, що ракети Х-22, одна з яких спричинила трагедію, створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку зі звичайними цивільними людьми.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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