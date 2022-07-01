Посол РФ у Болгарії запропонувала закрити дипмісію у Софії
МЗС Болгарії не змінить рішення вислати 70 російських дипломатів
Посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова має намір порушити питання перед керівництвом РФ про закриття посольства в Софії,
«На жаль, наше звернення до МЗС Болгарії було проігноровано. У зв'язку з цим негайно має намір порушити питання перед керівництвом моєї країни про закриття посольства Росії в Болгарії, що неминуче спричинить закриття болгарської дипмісії в Москві», - повідомила Митрофанова у заяві.
Відповідальність за подальші тяжкі наслідки Митрофанова поклала на болгарську владу.
На заяву Митрофанової вже відреагував речник президента РФ Дмітрій Пєсков.
«Питання про закриття посольства Росії в Болгарії буде розглянуте в МЗС РФ, за необхідності буде зроблено доповідь президенту, - заявив він у
28 червня виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Болгарії Кіріл Пєтков заявив про висилку 70 російських дипломатів. За його словами, вони працювали на спецслужби, використовуючи дипломатичну діяльність як прикриття.
За офіційною версією МЗС Болгарії, було ухвалено рішення зрівняти кількість російських дипломатів із кількістю болгарських дипломатів, які працюють у Росії.
30 червня Елеонора Митрофанова надіслала
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