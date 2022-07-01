Посол РФ у Болгарії запропонувала закрити дипмісію у Софії

Посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова має намір порушити питання перед керівництвом РФ про закриття посольства в Софії, йдеться в зверненні, опублікованому на сторінці російської дипмісії у Facebook.

«На жаль, наше звернення до МЗС Болгарії було проігноровано. У зв'язку з цим негайно має намір порушити питання перед керівництвом моєї країни про закриття посольства Росії в Болгарії, що неминуче спричинить закриття болгарської дипмісії в Москві», - повідомила Митрофанова у заяві.

Відповідальність за подальші тяжкі наслідки Митрофанова поклала на болгарську владу.

На заяву Митрофанової вже відреагував речник президента РФ Дмітрій Пєсков.

«Питання про закриття посольства Росії в Болгарії буде розглянуте в МЗС РФ , за необхідності буде зроблено доповідь президенту, - заявив він у коментарі ЗМІ.

28 червня виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Болгарії Кіріл Пєтков заявив про висилку 70 російських дипломатів. За його словами, вони працювали на спецслужби, використовуючи дипломатичну діяльність як прикриття.

За офіційною версією МЗС Болгарії, було ухвалено рішення зрівняти кількість російських дипломатів із кількістю болгарських дипломатів, які працюють у Росії.

30 червня Елеонора Митрофанова надіслала в МЗС Болгарії ноту з вимогою скасувати рішення про висилку дипломатів.