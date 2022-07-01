Ворог битий під Лисичанськом і обстріляв десятки населених пунктів: зведення Генштабу ЗСУ на 1 липня

У Генеральному штабі України оприлюднили вечірнє зведення ситуації на фронтах на сто двадцять восьму добу протистояння українців російським окупантам.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook, інформує Апостроф .

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Грем'яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області, Старе та Атинське Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Золочів, Руська Лозова, Рубіжне, Хрестище, Печеніги, Харків, Розплідник, Базаліївка, Руська Лозова та Прудянка. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 поблизу Мосьпанового. Продовжує вести повітряну розвідку.

На Слов'янському напрямі ворог обороняє раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування, намагається покращити тактичне становище. Вів артилерійські обстріли неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов'янська, Микільського та Богородичного.

На Лисичанському та Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Волчеярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Покров. Вершина. Ворожі авіаційні удари були зафіксовані у Клинового та Покровського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював з артилерії різних калібрів та танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченка, Новомихайлівка, Горько, Гуля, , Староукраїнка, Залізничне та Мар'їнка.

Ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно та грамотно відбили. Окупанти відійшли.

На Південнобузькому напрямку напрямку противник продовжував обстріли в районах населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ, Степове, Калинівка, Велике Артакове, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Дивізія.