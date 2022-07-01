"16 померлих просто виклали перед будинком": свідки трагедії у Сергіївці розповіли про те, що сталося

Страшна трагедія в курортній Сергіївці зачепила кожного мешканця курортного селища. Тут всі свої — близькі, родичі, друзі. Тому люди не переживають, де переночувати, а що робити завтра, не розуміють.

Журналістам вдалося поспілкуватися з місцевими мешканцями.

Люди кажуть, що кожного спасло своє: одних — безсоння, інших — диво. На жаль, вже зараз офіційно відомо про 21 загиблого. Ця трагедія по жертвах така ж, як у ТРЦ в Кременчуці. В Сергіївці вже навіть більше жертв.

Жителі Сергіївки кажуть, що поряд з місцем трагедії не має жодних військових об'єктів. Тому, на жаль, багато хто не сприймав загрозу та не спускався до підвалів.

"Я уявляв, що таке можливо, але не вірив, що ми у Сергіївці комусь потрібні. Тут немає жодних військових об’єктів", — розповідає мешканець будинку Леонід.

Коли він вийшов у двір, то бачив, як людей виносять з будинку — дітей та дорослих. Наляканих, поранених і мертвих.

"16 померлих просто виклали перед будинком. Ми тут усіх знаємо, всі сусіди. Окрім загиблих, було багато ранених з побитими головами та порізаних. Їх увозила "швидка", — додав Леонід.