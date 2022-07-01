Мобілізація в Україні: чому повістку може отримати той, хто має право на відстрочку

Через військову агресію РФ в Україні триває загальна мобілізація. Деякі українці скаржаться, що отримують повістки навіть ті, хто має право на відстрочку від призову. Ситуацію прокоментував адвокат Андрій Новак в інтерв'ю Радіо НВ.

Чи буде мобілізована людина, яка має відстрочку

Новак наголосив, що виникають ситуації, коли повістку отримала людина, яка має відстрочку від мобілізації. Це трапляється, бо військкомат має старі дані про людину. В такому разі необхідно сповістити військкомат про зміну свого статусу.

«Те, що вручають повістки тим, хто не може бути мобілізованим, то тут проблема криється не в тому, що воєнкоми злі і погані, а в тому, що люди не виконують вимоги законодавства, не сповіщають військкомати про зміну свого статусу. Тому що військкомат не знає про людину нічого, окрім того, що записано в її особовій справі», – сказав він.

За словами адвоката, повістка могла бути виписана ще на особу тоді, коли вона закінчила школу чи університет.

«Тобто на той момент хлопець був абсолютно здоровий, холостий, без дітей, у батьків не було болячок, хвороб чи інвалідності. Прийшла війна, а виявляється, що у людини вже троє дітей, або в нього якась стадія інвалідності, у родичів (батьків чи у дружини) якась стадія інвалідності, а військкомат про це не знає - його про це ніхто не сповіщав», – пояснює експерт.

Він закликав не підіймати паніку в такій ситуації, а просто прийти до військкомату з документами, які підтверджують право на відстрочку.