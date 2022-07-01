Мобілізація в Україні: чому повістку може отримати той, хто має право на відстрочку
Експерт пояснив, чому виникають такі ситуації.
Через військову агресію РФ в Україні триває загальна мобілізація. Деякі українці скаржаться, що отримують повістки навіть ті, хто має право на відстрочку від призову. Ситуацію прокоментував адвокат Андрій Новак в
Чи буде мобілізована людина, яка має відстрочку
Новак наголосив, що виникають ситуації, коли повістку отримала людина, яка має відстрочку від мобілізації. Це трапляється, бо військкомат має старі дані про людину. В такому разі необхідно сповістити військкомат про зміну свого статусу.
«Те, що вручають повістки тим, хто не може бути мобілізованим, то тут проблема криється не в тому, що воєнкоми злі і погані, а в тому, що люди не виконують вимоги законодавства, не сповіщають військкомати про зміну свого статусу. Тому що військкомат не знає про людину нічого, окрім того, що записано в її особовій справі», – сказав він.
За словами адвоката, повістка могла бути виписана ще на особу тоді, коли вона закінчила школу чи університет.
«Тобто на той момент хлопець був абсолютно здоровий, холостий, без дітей, у батьків не було болячок, хвороб чи інвалідності. Прийшла війна, а виявляється, що у людини вже троє дітей, або в нього якась стадія інвалідності, у родичів (батьків чи у дружини) якась стадія інвалідності, а військкомат про це не знає - його про це ніхто не сповіщав», – пояснює експерт.
Він закликав не підіймати паніку в такій ситуації, а просто прийти до військкомату з документами, які підтверджують право на відстрочку.