У Мінцифрі анонсували створення армії дронів для ЗСУ

В ініціативі беруть участь також Генштаб та глобальна платформа UNITED24, інформує ZN.ua.

У Мінцифрі анонсували створення армії дронів для ЗСУ
© AeroVironment Inc

Генштаб ЗСУ, Мінцифри та платформа UNITED24 збирають армію дронів для ЗСУ, повідомив віцепрем'єр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На етапі підготовки проекту ми провели спільну роботу з Генштабом та захисниками, щоб зрозуміти запити та потреби на передовій. За результатами зустрічей разом ми сформували системне бачення, щоб всю лінію фронту завширшки близько 2470 км закрити дронами. Вони дозволять моніторити дії ворога, змінювати військові стратегії і надалі зберегти якнайбільше життів військових", - заявив він.

За словами Федорова, на першому етапі планується закупити 200 безпілотників, які можуть літати до 24 години на відстань 160 км і залишатися майже непомітними для ворога.

Допомогти ЗСУ та приєднатися до збору можна через платформу UNITED24. Крім того, можна віддати власний дрон, якщо він відповідає необхідним параметрам, оприлюдненим на сайті Мінцифри.

Віцепрем'єр також додав, що комплексна програма з UNITED24 дозволить не лише закуповувати дрони, а й ремонтувати їх, оперативно замінювати, а також проводити навчання пілотів.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Загальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордонЗагальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордон
Блок рекламы


Похожие новости
«Народ вже все – бунтує» — російські військові вірять у можливість звільнитись з армії«Народ вже все – бунтує» — російські військові вірять у можливість звільнитись з армії
Focus: Україні доводиться допускати дрібні успіхи армії Путіна, щоб перемогти у війніFocus: Україні доводиться допускати дрібні успіхи армії Путіна, щоб перемогти у війні
ЗСУ ліквідували чергового підполковника російської армії. ФОТОЗСУ ліквідували чергового підполковника російської армії. ФОТО
Ілля Пономарьов розповів, яку перевагу українській армії дасть система HIMARSІлля Пономарьов розповів, яку перевагу українській армії дасть система HIMARS
NYT: Армії України бракує систем зв’язку, і це коштує життяNYT: Армії України бракує систем зв’язку, і це коштує життя
Намагався у складі армії рф захопити Запорізьку область: суд виніс зраднику вирокНамагався у складі армії рф захопити Запорізьку область: суд виніс зраднику вирок
Створення "ХНР" не виходить: рф мріє відтворити на півдні України те, що було в 1917 роціСтворення "ХНР" не виходить: рф мріє відтворити на півдні України те, що було в 1917 році
Росіяни вдарили по Криворізькій ТЕС, як і анонсувалиРосіяни вдарили по Криворізькій ТЕС, як і анонсували
Російські ЗМІ анонсували "провокації з хімзброєю" на ОдещиніРосійські ЗМІ анонсували "провокації з хімзброєю" на Одещині
Шість батальйонів армії Білорусі почали посилюватися: Міноборони розкрили, де помітили активність військШість батальйонів армії Білорусі почали посилюватися: Міноборони розкрили, де помітили активність військ
Последние новости
Подгружаем последние новости