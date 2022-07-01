У Мінцифрі анонсували створення армії дронів для ЗСУ

Генштаб ЗСУ, Мінцифри та платформа UNITED24 збирають армію дронів для ЗСУ, повідомив віцепрем'єр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На етапі підготовки проекту ми провели спільну роботу з Генштабом та захисниками, щоб зрозуміти запити та потреби на передовій. За результатами зустрічей разом ми сформували системне бачення, щоб всю лінію фронту завширшки близько 2470 км закрити дронами. Вони дозволять моніторити дії ворога, змінювати військові стратегії і надалі зберегти якнайбільше життів військових", - заявив він.

За словами Федорова, на першому етапі планується закупити 200 безпілотників, які можуть літати до 24 години на відстань 160 км і залишатися майже непомітними для ворога.

Допомогти ЗСУ та приєднатися до збору можна через платформу UNITED24 . Крім того, можна віддати власний дрон, якщо він відповідає необхідним параметрам, оприлюдненим на сайті Мінцифри.

Віцепрем'єр також додав, що комплексна програма з UNITED24 дозволить не лише закуповувати дрони, а й ремонтувати їх, оперативно замінювати, а також проводити навчання пілотів.