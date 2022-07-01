Шольц вважає, що Путін може вести війну проти України ще дуже довго

На думку канцлера Німеччини, глава Кремля готувався до вторгнення щонайменше рік, інформує ZN.ua.

Шольц вважає, що Путін може вести війну проти України ще дуже довго
© depositphotos / Ale_Mi

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що російський президент Владімір Путін готувався до війни проти України щонайменше рік. На його думку, глава Кремля, ймовірно, зможе підтримувати наступ ще протягом тривалого часу. Про це Шольц заявив в інтерв’ю кореспонденту CBS News Маргарет Бреннан.

Зокрема, Бреннан запитала канцлера Німеччини, коли Росія більше не матиме можливості продовжувати війну і коли у Путіна закінчаться зброя та кошти, і чи може війна тривати роками.

Шольц відповів, що насправді ніхто цього не знає, але тривале планування Путіна свідчить, що він готовий до затяжної війни.

«Я думаю, що рішення вести цю війну було прийнято за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго», - вважає Шольц.

Шольц також додав, що хоча Путін цього не визнає, він все ж розуміє, що Росія відчуває на собі вплив західних санкцій.

«Ви отримуєте певне уявлення, що це справді завдає шкоди, і що [Путін] розуміє глибокий вплив наших санкцій на його економіку», — сказав канцлер Німеччини.

Але коли Шольца запитали про приблизно два мільярди доларів на місяць, які Німеччина витрачає на поставки російського газу, вугілля та інших енергоресурсів — канцлер Німеччини заперечив, що це дає Путіну можливість послабити вплив санкцій.

«Він не може нічого купити за гроші, які отримує від нас, якщо він це зробить, то зіштовхнеться з усіма санкціями на імпорт сучасних технологій і речей, які він шукає», - вважає Шольц.

Але коли Бреннан зазначила, що Путін міг би використати ці гроші деінде, але не на Заході — і запитала, чи Німеччина все ще витрачає приблизно два мільярди доларів на місяць на постачання російських енергоресурсів, Шольц відповів, що ця сума постійно зменшується.

«І я ще раз кажу, ми вирішили, що розробляємо санкції так, щоб вони шкодили Путіну, і це те, що ми робимо. І знову ж таки, ми зараз робимо реальні інвестиції в технології, в трубопроводи, в порти. І я знаю, є люди, які іноді думають, що коли ви одного дня приймаєте рішення, то наступного ранку у вас є порт і 40-кілометровий трубопровід… У реальному житті цього не відбувається», - додав Шольц.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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