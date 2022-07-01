«Народ вже все – бунтує» — російські військові вірять у можливість звільнитись з армії

Російський військовий у перехопленій розвідкою розмові із матір’ю розповів, що в його підрозділів багато військових хочуть звільнитися з армії та навіть влаштовують своєрідний бунт і відмовляються виконувати накази.

Син каже матері, що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Також рапорти написали інші військовослужбовці його підрозділу та віддали старшому офіцеру.

«Там одному полкану (полковнику). Стопка у нього здорова набралась. Тільки можу сказати – це точно. Всі практично написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде», - розповідає він.

Матір натомість розповідає, що прочитала в одному з телеграм-каналів, що «800 військових Росії відмовились брати участь в бойових діях у зв’язку з низькою морально-психологічною ситуацією…» і залишала звернення на сайті міністерства оборони. Якщо не прийде відповідь, планує звернутись у військову прокуратуру, та каже, що збирається шукати юриста.

Син заперечує: «Не треба наймати. Зараз все вирішимо. Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази».