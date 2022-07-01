Кісінджер розповів про три можливі результати війни в Україні

Київ матиме найбільшу сухопутну армію в Європі.

Кісінджер розповів про три можливі результати війни в Україні

Колишній держсекретарь США Генрі Кісінджер описав на його думку три ймовірні сценарії завершення війни в Україні, повідомляє The Spectator.

Перший сценарій передбачає, що російські війська залишаться на зайнятих позиціях – такий варіант став би перемогою російської сторони.

За словами колишнього держсекретаря США Генрі Кісінджера, у такому разі Росія "отримає 20% України та більшу частину Донбасу, основні промислові та сільськогосподарські райони та смугу землі вздовж Чорного моря".

Другий сценарій передбачає, що Росію "спробують витіснити" із Криму. Політик вважає, що в такому разі "постане питання про війну із самою Росією".

Третій сценарій передбачає, що Україна зможе "утримати Росію" і лінію протистояння "відсунуть" до кордонів до початку війни, це означатиме програш Москви та "істотне досягнення" для західних держав.

У цьому випадку Київ виявиться переозброєним, між Україною та НАТО буде налагоджено тісні зв'язки або Україна стане частиною Альянсу. Кісінджер упевнений, що Зеленський має намір реалізувати третій варіант.


Антон Герасименко, ZN.ua





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