Мер Дніпра закликав запровадити смертну кару за розкрадання бюджетних коштів під час війни
Але при цьому надати можливість мерам робити прямі закупівлі для армії без Prozorro, інформує
Якщо влада не довіряє місцевому самоврядуванню у питанні використання бюджетних коштів, особливо щодо закупівель для армії, вона може запровадити більш серйозне покарання за нецільове використання грошей аж до смертної кари, вважає мер Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю ZN.UA.
Він розповів, що, перебуваючи близько до зони бойових дій, місто витрачає великі гроші на будівництво фортифікаційних споруд, яке не може бути публічним.
«А ви знаєте, яка зараз найбільша потреба в областях? Лопати. Ось у мене лежить заявок на 10 тисяч лопат. Їх немає в «Епіцентрі», ніде. Я збирався давати замовлення підприємцям, щоб вони почали робити ці лопати. А зараз мені треба оголосити тендер у Prozorro, має прийти виробник – один, п'ятий, десятий… Це буде кошмар. А так я просто заплачу людям гроші, а вони зроблять лопати. І все», - сказав мер Дніпра.
Водночас, на його думку, повернення всіх закупівель до системи Prozorro неефективне.
«Передусім це затягування термінів, плюс треба зібрати купу папірців. І найголовніше ось, наприклад. Ми будуємо РОП (ротний опорний пункт), і за вимогами Prozorro маємо назвати підрядника, суму та місце розташування. В Інтернеті, щоб росыяни прочитали? Тобто, прирівняли будівництво військового об'єкта до будівництва дитячого майданчика», - розповів він докладніше.
Філатов заявив, що містам біля лінії бойових дій зараз нема часу розбиратися зі скаргами до Антимонопольного комітету та позовів до суду незадоволених учасників тендеру.
«У нас війна у країні. Після перемоги нехай приходять КРУ, НАБУ, ДБР. А зараз у нас область та місто обстрілюють ракетами, і нам треба банально вижити та допомогти армії настільки, наскільки це в наших силах. Якщо ви настільки не довіряєте місцевій владі, введіть страту за розкрадання коштів. Але при цьому дайте нам можливість витрачати на армію гроші, які лежать у нас на рахунках», – резюмував він.