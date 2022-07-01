Мер Дніпра закликав запровадити смертну кару за розкрадання бюджетних коштів під час війни

Якщо влада не довіряє місцевому самоврядуванню у питанні використання бюджетних коштів, особливо щодо закупівель для армії, вона може запровадити більш серйозне покарання за нецільове використання грошей аж до смертної кари, вважає мер Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю ZN.UA.

Він розповів, що, перебуваючи близько до зони бойових дій, місто витрачає великі гроші на будівництво фортифікаційних споруд, яке не може бути публічним.

«А ви знаєте, яка зараз найбільша потреба в областях? Лопати. Ось у мене лежить заявок на 10 тисяч лопат. Їх немає в «Епіцентрі», ніде. Я збирався давати замовлення підприємцям, щоб вони почали робити ці лопати. А зараз мені треба оголосити тендер у Prozorro, має прийти виробник – один, п'ятий, десятий… Це буде кошмар. А так я просто заплачу людям гроші, а вони зроблять лопати. І все», - сказав мер Дніпра.

Водночас, на його думку, повернення всіх закупівель до системи Prozorro неефективне.

«Передусім це затягування термінів, плюс треба зібрати купу папірців. І найголовніше ось, наприклад. Ми будуємо РОП (ротний опорний пункт), і за вимогами Prozorro маємо назвати підрядника, суму та місце розташування. В Інтернеті, щоб росыяни прочитали? Тобто, прирівняли будівництво військового об'єкта до будівництва дитячого майданчика», - розповів він докладніше.

Філатов заявив, що містам біля лінії бойових дій зараз нема часу розбиратися зі скаргами до Антимонопольного комітету та позовів до суду незадоволених учасників тендеру.

«У нас війна у країні. Після перемоги нехай приходять КРУ, НАБУ, ДБР. А зараз у нас область та місто обстрілюють ракетами, і нам треба банально вижити та допомогти армії настільки, наскільки це в наших силах. Якщо ви настільки не довіряєте місцевій владі, введіть страту за розкрадання коштів. Але при цьому дайте нам можливість витрачати на армію гроші, які лежать у нас на рахунках», – резюмував він.