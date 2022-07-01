Ердоган хоче зробити армію Туреччини найсильнішою у світі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війська його країни вже можна внести до списку найсильніших, зважаючи на успіхи операцій минулих шести років, і повідомив про плани посилювати армію до рівня найміцнішої у світі. Про це він сказав під час виступу в Університеті національної оборони в Стамбулі, пише Anadolu Agency .

«Ми продовжимо кроки щодо зміцнення армії, аж до перетворення її на найсильнішу у світі. На шляху подальшого розвитку Туреччини ми надаємо особливого значення збільшенню потенціалу стримування ЗС Туреччини», – зазначив Ердоган.

За його словами, Збройні сили держави наразі показують нові успіхи, попри певний брак кадрового персоналу. Зокрема, президент Туреччини відзначив силу армії своєї країни у боротьбі з тероризмом, включаючи участь у транскордонних операціях.

«Боротьба з тероризмом продовжиться до повного усунення цієї загрози», – додав він.

Ердоган також запевнив, що в міжнародних партнерів збільшується інтерес до військових навчань на території Туреччини. За його даними, у останніх навчаннях EFES на території країни взяли участь 39 держав, включаючи США .

«Туреччина та її народ готові до вкладу у перемоги у будь-яких частинах світу. Це ми продемонстрували в Азербайджані та Лівії», – заявив лідер Туреччини.