У Путіна знову брешуть: Пєсков прокоментував ракетний удар по Одещині

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков продовжує брехати про те, що російські військові не стріляють по цивільних. Саме так він відповів, коментуючи для росЗМІ нічний ракетний обстріл Одеської області, під час якого загинуло 20 людей.

"Я хочу вам ще раз нагадати слова президента та головнокомандувача РФ про те, що збройні сили Російської Федерації під час спеціальної військової операції не працюють по цивільних цілях та цивільній інфраструктурі, - бреше Пєсков , додаючи, нібито російські окупанти "працюють по складах військової амуніції, по підприємствах, де здійснюється підготовка та ремонт військової техніки, складування боєприпасів, місцях зосередження, тренування та навчання найманців, у тому числі іноземних та націоналістичних елементів".

Тим часом у МВС України вже зауважили, що жодних військових об'єктів поблизу селища Сергіївці, яке обстріляли рашисти, немає.