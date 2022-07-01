У НАТО розповіли, чи є зараз військова загроза для Молдови з боку РФ

Росія активізувала тиск та погрози після того, як Молдова отримала статус кандидата на вступ в ЄС, інформує ZN.ua.

У НАТО розповіли, чи є зараз військова загроза для Молдови з боку РФ

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що у РФ наразі немає достатніх сил, щоб становити військову загрозу для Молдови. Про це він сказав в інтерв’ю Moldova 1.

За його словами, Росія намагається дестабілізувати Молдову, але не має військового потенціалу для з'єднання з Придністровським регіоном.

«Сьогодні ми не бачимо елементів воєнного занепокоєння, ми дуже чітко про це говоримо, жодних побоювань за Республіку Молдова немає. Росія не має військового потенціалу, а є елементи тиску, дестабілізації, заяв і погроз після хороших новин із Брюсселя, очевидно, вони перебувають у центрі нашої уваги», — сказав Джоане.

Він додав, що пакет допомоги НАТО був узгоджений з урядом Молдови і є відповіддю на запити влади країни, зокрема, щодо стійкості до гібридних загроз, кібератак та дезінформації.

За словами Джоане, НАТО продовжить відігравати стабілізуючу роль на регіональному рівні, навіть без явних домовленостей.

«Вам не обов'язково бути членом НАТО, щоб отримати вигоду з того, що Альянс поширює передбачуваність і стабільність, ми подивимося, як підуть справи, і ми поважаємо суверенні рішення країн-партнерів», - зазначив він.

Крім того, Джоане заявив, що оскільки Росія порушила мир у Європі, країни-союзники надають розвідувальні дані Молдові, коли їй потрібна конкретна інформація.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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