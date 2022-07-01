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2022-07-01
ЗСУ збили "Форпост" — один з найдорожчих російський БПЛА
Сталося це в той момент, коли дрон намагався знайти чергову ціль в Миколаївській області, інформує
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook
Сьогодні Збройні сили України ліквідували російський безпілотний літальний апарат "Форпост". Про це
"Вранці 1 липня зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" знищено російський безпілотний літальний апарат "Форпост", який намагався знайти чергову ціль для ураження на Миколаївщині", - йдеться в повідомленні.
"Форпост" - один з найдорожчих російських безпілотників. Його вартість оцінюється в 7 млн доларів.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua