ЗСУ збили "Форпост" — один з найдорожчих російський БПЛА

Сталося це в той момент, коли дрон намагався знайти чергову ціль в Миколаївській області, інформує ZN.ua.

ЗСУ збили
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook

Сьогодні Збройні сили України ліквідували російський безпілотний літальний апарат "Форпост". Про це повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук Командування повітряних сил.

"Вранці 1 липня зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" знищено російський безпілотний літальний апарат "Форпост", який намагався знайти чергову ціль для ураження на Миколаївщині", - йдеться в повідомленні.

"Форпост" - один з найдорожчих російських безпілотників. Його вартість оцінюється в 7 млн доларів.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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