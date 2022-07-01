ЗСУ збили "Форпост" — один з найдорожчих російський БПЛА

Сьогодні Збройні сили України ліквідували російський безпілотний літальний апарат "Форпост". Про це повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук Командування повітряних сил.

"Вранці 1 липня зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" знищено російський безпілотний літальний апарат "Форпост", який намагався знайти чергову ціль для ураження на Миколаївщині", - йдеться в повідомленні.

"Форпост" - один з найдорожчих російських безпілотників. Його вартість оцінюється в 7 млн доларів.