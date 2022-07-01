Пересуваються вночі і клянчать їжу: окупанти вже намагаються втекти з Херсонщини, дані розвідки

Пересуваються вночі і клянчать їжу: окупанти вже намагаються втекти з Херсонщини, дані розвідки

В окупованій Калинівці Херсонської області з’явилась група дезертирів віком 18-20 років.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляють в Головному управлінні розвідки.

За даними ГУР, втікачі одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів.

Окупанти просять їжу та воду у місцевого населення.

Херсон референдум

«Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються», - повідомили в розвідці.

За даними ГУР, в Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі окупантів – великі втрати.

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Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут, пояснюють в розвідці, вважається безпечним та добре «відпрацьованим».


Катерина Петренко, politeka.net





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