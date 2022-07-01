The Economist: Як Україні перемогти у довгій війні з Росією?
Москва хоче вести довготривалу війну з Києвом, тому що для неї це єдиний шанс перемогти, однак, українці і їхні західні союзники здатні зламати російські розрахунки, інформує
Україна перемогла в короткій війні. Мобільні і винахідливі українські військові завдали тяжких втрат Росії й зірвали її плани захопити Київ. Тепер почалася довга війна. Вона буде висмоктувати життя, запаси зброї і гроші, поки одна зі сторін не втратить волю боротися далі. І поки що Москва перемагає в такій війні.
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На щастя для України, це ще не кінець. Російський наступ повільний і обходиться дуже дорого. З зброєю стандартів НАТО, новими тактиками й достатньою фінансовою допомогою Україна має всі шанси змусити армію Росії відступити. Навіть якщо втрачені території буде важко повернути, Україна може довести марність атаки Владіміра Путіна і стати демократичною державою західного типу. Але для цього їй потрібна довготривала підтримка. І вона досі під сумнівом.