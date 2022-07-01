Військової допомоги для України все ще недостатньо — Данілов

Якщо об'єми поставок не збільшаться, на нас попереду чекає дуже важка війна, попереджає він, інформує ZN.ua.

Військової допомоги для України все ще недостатньо — Данілов
© Офіс президента

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що попри мужній опір ЗСУ, російські війська все ще мають перевагу насамперед в кількості озброєння. На цьому він вкотре наголосив на своїй сторінці у Твіттер.

Він зауважив, що Україна отримує західну зброю від партнерів, яка й допомагає чинити ЗСУ опір, проте цього озброєння досі мало. Захисникам потрібно більше важкого озброєння, далекобійної артилерії, ракетних систем залпового вогню.

"На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто", – зазначив з цього приводу Данілов.

Якщо Україна не отримає більше зброї, то попереду на нас чекає дуже важка війна, попереджає секретар Радбезу.

"Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде", - написав Данілов.

? рашистів зі Зміїного вибила наша важка артилерія. Це стратегічно важливий для нас об’єкт, звідти окупантами велося спостереження за Одеською обл., Придністров’ям.

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 30, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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