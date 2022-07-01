В Кременчуку під завалами ТЦ знайшли ще одне тіло

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що станом на 1 липня, кількість тіл, знайдених під завалами ТЦ в Кременчуку, зросла до 19. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС на своєму Телеграм-каналі.

"З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл, - йдеться в повідомленні. - Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано".