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2022-07-01
В Кременчуку під завалами ТЦ знайшли ще одне тіло
Загалом 62 людини отримали пошкодження, з них 26 госпіталізували, інформує
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Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що станом на 1 липня, кількість тіл, знайдених під завалами ТЦ в Кременчуку, зросла до 19. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС
"З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл, - йдеться в повідомленні. - Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано".
Вікторія Хмілевська, ZN.ua