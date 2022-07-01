Громади сидять на грошах, а прем'єр не дає їх витратити на допомогу ЗСУ — Філатов

Уряд обмежив можливості місцевого самоврядування проводити передоплату для придбання ресурсів для армії, чим позбавив муніципальну владу можливості матеріально допомагати ЗСУ та ТерО. Про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль уже два місяці ігнорує прохання представників місцевого самоврядування дозволити їм витрачати заблоковані гроші на бронежилети, тепловізори, вантажівки та інше, розповів в інтерв'ю Інні Ведерниковій міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Нам заважає прем'єр-міністр, який торпедує будь-які ініціативи місцевого самоврядування, пов'язані з придбанням обладнання для потреб не лише ТРО, а й ЗСУ. Найперший приклад – це питання, пов'язані з передоплатою. На сьогоднішній день місцеве самоврядування юридично обмежене ухвалою Кабміну робити передоплату для придбання будь-яких ресурсів. Ми платимо тільки по факту після того, як продукцію поставлено. Проте іноземні постачальники не працюють без передоплати. У зв'язку з цим ми неодноразово зверталися до Кабміну з проханням змінити нормативну базу та дати нам можливість безпосередньо і без перешкод робити закупівлі для армії та ТрО. Вже пройшло п'ять засідань Кабміну після нашого звернення, але це питання так і не було винесене на обговорення уряду», - розповів мер.

Він зазначив, що не зважаючи на це, кожна міська рада ухвалила програму фінансування ТрО та виділяє під неї гроші з бюджету та проводить закупівлі.

«Хоч би ми не вимагали раніше фінансувати армію та ТРО з державного бюджету, весь парадокс полягає в тому, що на місцевому рівні зараз якраз є гроші. Тому що своєю ухвалою №590 уряд на період військових дій повністю заборонив будь-які капітальні ремонти та реконструкції. Ми сьогодні можемо робити лише якісь поточні ремонти та маніпуляції. Відповідно, зараз я сиджу на п'ятистах мільйонах гривень, які міг би витратити на придбання матеріалів та обладнання для ЗСУ. Але Шмигаль не дає мені цього робити», - обурився Філатов.

Громада будує різноманітні фортифікаційні зміцнення і фінансує це з бюджету. Але коли йдеться про прямі закупівлі, виникають проблеми. Він додав, що хоч Денис Шмигаль вважає його ініціатором конфлікту, він сам вважає себе лише його каталізатором.

«Зараз уся країна купує пікапи для ЗСУ. Я відправив свого заступника на військові склади до Європи, і він знайшов не просто пікапи, а тисячі вантажівок, які потрібні фронту. Чи не десятки, не сотні, а тисячі! Вони вживані, але ціна прийнятна — від п'яти до п'ятнадцяти тисяч євро. Причому йдуть із зіпами, запасними коробками, гумою тощо. У підсумку, для вашого розуміння, ми за приватні гроші купили на півтора мільйона євро цих вантажівок і зараз їх веземо. Тому що коли я їх показав колегам мерам, вони надихнулися і хотіли скинутися, щоб викупити кілька сотень для потреб нашої армії», - розповів Філатов про конкретний приклад, додавши, що прем'єр заборонив робити Дніпру передоплату за автомобілі.

«Ні щодо цих пікапів, ні щодо тепловізорів, дронів, приладів для очищення води, будь-яких інших потрібних фронту ресурсів. Тому всі товари їдуть до нас сюди із Заходу чи то через волонтерів, чи то через руки «Укрспецекспорту» та інших. А громади сидять на грошах і не можуть їх витратити. Тому що прем'єр має свою позицію щодо цього», - додав мер Дніпра.

Він зазначив, що Асоціація міст України (АГУ) вже зверталася з цього приводу до міністра оборони, і Олексій Рєзніков ще два місяці тому обіцяв винести це питання на обговорення уряду, але прем'єр не включив відповідний проект рішення в порядок денний.

«З того часу пройшло вже п'ять засідань Кабміну, а прем'єр тримає паузу. При цьому він не відповідає на наші дзвінки, не зауважує повідомлень мерів. А його помічники постійно нам розповідають, що треба щось доопрацювати. І це незважаючи на те, що це питання вже двічі обговорювалося на Конгресі місцевої та регіональної влади при президентові, і уряд отримав доручення з цього приводу. Дійшло до того, що АГУ вже офіційно звернулася до прем'єра та попросила надати протокол засідань Кабміну, де є обґрунтування, чому важливе для армії питання не ставиться до порядку денного. Однак прем'єр прикрився війною і назвавши стенограму «документом для службового користування» відмовив», - розповів Філатов.