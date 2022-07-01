За минулу добу війська РФ вбили чотирьох мирних жителів Донецької області, ще 18 людей поранено — голова ОВА

Війська РФ продовжують вбивати цивільних.

За минулу добу війська РФ вбили чотирьох мирних жителів Донецької області, ще 18 людей поранено — голова ОВА
© Нацполіція

За четвер, 30 червня, російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донецької області, ще 18 людей отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних. За 30 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці, Авдіївці, Гострому та Сіверську. Ще 18 людей отримали поранення», - йдеться у повідомленні.

Також, за словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

«За всі злочини на українській землі росіяни будуть притягнуті до відповідальності», - наголосив Кириленко.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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