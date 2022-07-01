Генштаб ЗСУ назвав дані про втрати РФ: знищено близько 35 750 загарбників

З початку війни проти України армія РФ втратила близько 35 750 солдатів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано;

танків ? 1577 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин ? 3736 (+10) одиниць;

артилерійських систем – 796 (+6) одиниць;

РСЗВ - 246 (+0) одиниць;

засоби ППО - 105 (+1) одиниць;

літаків – 217 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 186 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 645 (+4);

крилаті ракети - 143 (+0),

кораблі /катери - 15 (+1) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2610 (+8) одиниць;

спеціальна техніка - 61 (+0).

«Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському напрямку. Дані уточнюються», - наголосили в Генштабі.