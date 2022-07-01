Генштаб ЗСУ назвав дані про втрати РФ: знищено близько 35 750 загарбників

За минулу добу ліквідовано 150 окупантів.

Генштаб ЗСУ назвав дані про втрати РФ: знищено близько 35 750 загарбників
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З початку війни проти України армія РФ втратила близько 35 750 солдатів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ? 1577 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин ? 3736 (+10) одиниць;
  • артилерійських систем – 796 (+6) одиниць;
  • РСЗВ - 246 (+0) одиниць;
  • засоби ППО - 105 (+1) одиниць;
  • літаків – 217 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 186 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 645 (+4);
  • крилаті ракети - 143 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+1) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2610 (+8) одиниць;
  • спеціальна техніка - 61 (+0).

«Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському напрямку. Дані уточнюються», - наголосили в Генштабі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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